Le Conseil d'Etat rejette, de nouveau, les recours contre le LBD

C'est une nouvelle défaite pour les opposants au LBD. Ce mercredi, le Conseil d’État a de nouveau rejeté des recours contre le lanceur de balles de défense (LBD), une arme controversée utilisée par les forces de l'ordre et à l'origine de nombreuses blessures graves lors du mouvement des gilets jaunes.





Le Conseil d’État, plus haute juridiction administrative, était notamment saisi par la Ligue des droits de l'homme (LDH) et la CGT, qui contestaient l'utilisation du LBD pour des opérations de maintien de l'ordre. Saisi en urgence, le 1er février, le Conseil d’État avait déjà rejeté les demandes de suspension de l'usage de cette arme. Et en avril, il avait refusé de saisir le Conseil constitutionnel sur l'utilisation du LBD.