Le Conseil d'Etat valide l'encadrement des loyers qui avait été annulé en 2017

Tout ça pour ça... Un an et demi après l'annulation de l'encadrement des loyers par le tribunal administratif, confirmée en juin 2018 par la cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat a infirmé mercredi 5 juin ces jugements et validé le dispositif mis en place à Paris et à Lille entre 2015 et 2017. Il a estimé, contrairement aux deux premiers arrêts, que l'application de l'encadrement dans le cadre strict de Paris intramuros, et non à l'échelle de l'agglomération, était légal.





Une décision qui arrive bien tard, puisque le coup d'arrêt de 2017 avait contraint le législateur, pressé dans ce sens par la mairie de Paris, à insérer un article dans la loi Elan permettant le retour rapide de l'encadrement des loyers. Après la promulgation de la loi Elan fin 2018, un décret ministériel publié en avril puis un arrêté préfectoral signé fin mai ont ouvert la voie à la mise en oeuvre du dispositif au 1er juillet 2019 à Paris.