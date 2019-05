Le coq gaulois, un symbole français menacé

Né d'un mauvais jeu de mots en latin, le coq gaulois doré fait la fierté des Français depuis des siècles. Cette race est devenue un véritable symbole pour le pays. On retrouve son image sur le clocher des églises, sur les maillots de l'Équipe de France de football, et même sur la grille de l'Élysée. Et pourtant, le coq gaulois est en voie de disparition. On n'en compte plus que 400 spécimens sur tout le territoire.



