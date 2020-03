Le coronavirus à l'origine d'une montée des tensions dans les prisons

Aix-en-Provence, Nanterre, Béziers, Draguignan, Lille, Marseille… Depuis le mardi 17 mars, des incidents ont éclaté dans plusieurs établissements pénitentiaires français. Dans la majorité des cas, une intervention des Eris (équipes régionales d'intervention et de sécurité) a été nécessaire. En cause : la suspension des parloirs pour les familles rendant visite aux détenus, dans le cadre du confinement général de la population.

Si aucun incident n’a été signalé dans la majorité des 188 établissements pénitentiaires du pays, dans certains d'entre eux les protestations collectives se sont accompagnées de dégradations, comme samedi à Draguignan, au Mans, à Lille-Sequedin et à Béziers, où un banc en béton a été dégradé et a été utilisé comme projectile, selon une source syndicale, qui a affirmé que le personnel pénitentiaire a fait usage de fusils à pompe.

"Les meneurs ont été identifiés", et neuf d'entre eux ont été placés en garde à vue dès samedi soir, selon la DAP. Celle-ci a dit "entendre et comprendre les inquiétudes des détenus, qui rejoignent d'ailleurs celles des personnels pénitentiaires en ce qui concerne les exigences sanitaires". Pour autant, l’administration prévient : "Notre réponse sera ferme".

Outre des poursuites pénales et des sanctions disciplinaires, "les détenus qui participent à des mouvements collectifs ne bénéficieront pas des dispositifs exceptionnels" sur lesquels travaille le ministère de la Justice pour réduire la population carcérale, a insisté la DAP. Appelée depuis plusieurs jours à libérer "massivement" et en "urgence" des détenus afin d'éviter une crise sanitaire et sécuritaire dans le huis clos de la détention, la garde des Sceaux Nicole Belloubet a ouvert la voie vendredi à la libération anticipée de détenus malades et d'autres en fin de peine.