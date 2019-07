Le covoiturage, une solution économique pour les vacances

Pour partir en vacances, nombreux sont ceux qui choisissent de voyager en covoiturage. Il s'agit d'une sorte d'auto-stop nouvelle génération dont 40% des Français ont déjà expérimenté. Une pratique qui permet d'amortir le prix de l'essence et des péages mais aussi de faire des rencontres. Pour les départs de ce week-end du 27 juillet 2019, plus de 200 000 vacanciers optent pour ce mode de transport.



