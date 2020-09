"Ils sont un peu comme nos enfants" : le cri de colère d'un dompteur face à la fin des animaux de cirque

Surtout, Michaël Douchet se défend de faire vivre lions et tigres dans des conditions difficiles. "Dans notre cirque, les animaux se sentent bien. Ils se reproduisent régulièrement. Nous avons par exemple des petits lions qui ont aujourd'hui un mois", fait-il valoir. Il rappelle également que les professionnels du secteur ont fait des efforts ces dernières années : "Nous faisons de moins en moins de villes. Cela permet d'installer de plus en plus de cages de détente, des grands enclos. Les animaux ne sont pas dans des camions toute la journée, mais dans de grands espaces de détente de plusieurs centaines de mètres carrés". "Aujourd'hui, appuie-t-il, on reste plus longtemps dans une ville pour notre bien-être personnel, mais aussi pour celui de nos animaux".