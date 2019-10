Le défi de l’immigration à Mayotte : Emmanuel Macron affiche sa fermeté

JT 20H - Mayotte compte 256 000 habitants, dont 66 000 clandestins. Entre colère et amertume, les Mahorais attendent beaucoup de la visite d'Emmanuel Macron.

Mayotte est un département français, mais cet archipel du canal de Mozambique est très particulier. Sur ses 256 000 habitants, près de la moitié, soit 48 % sont de nationalités étrangères et en grande majorité des Comoriens arrivés clandestinement. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron est arrivé sur place.



