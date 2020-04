Coronavirus : les Vieilles Charrues annulées "pour la santé des festivaliers"

"Nous avons pris la décision la plus difficile mais aussi la plus raisonnable qui soit, reporter à 2021", a expliqué à l’AFP Jérôme Tréhorel, son directeur.

Le festival, organisé à Carhaix dans le Finistère, aurait préféré s'appuyer sur un arrêté d’interdiction, qui aurait rendu les contrats nuls et non avenus. Les Vieilles Charrues auraient ainsi pu se désengager sans frais. En décidant unilatéralement d'annuler, les organisateurs sont conscients "que la pérennité du festival est en jeu, mais le plus important est la santé du personnel, des bénévoles et des festivaliers". Dans un communiqué, ils détaillent :