Le FMI inquiet pour la croissance européenne

Pour 2019, les prévisions de croissance du FMI ne sont pas très bonnes. En effet, cette organisation internationale prévoit une croissance de 1,3% seulement pour la zone euro. Toutefois, l'Hexagone fera 1,5% de croissance contre 0,8% pour l'Allemagne et 0,1% pour l'Italie. Selon le FMI, cette performance est due à l'essoufflement du mouvement des gilets jaunes, d'un. Et de deux, le pays est moins sensible au ralentissement du commerce mondial et aux tensions commerciales. Faut-il s'en réjouir ?



