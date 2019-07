Le Fouquet's rouvre ses portes après quatre mois de travaux

Le 16 mars 2019, le Fouquet's a été pillé et incendié lors du mouvement des gilets jaunes. Des images représentant le drame ont d'ailleurs fait le tour du monde. Après quatre mois de travaux, la brasserie chic parisienne retrouve son lustre et tout a été fait à l'identique. Les 110 salariés reprennent du service ce 13 juillet 2019 pour des invités triés sur le volet. Il s'agit des habitués conviés un jour avant la réouverture officielle du Fouquet's, une manière de chasser les mauvais souvenirs.



