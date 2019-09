Le Gilet jaune Maxime Nicolle peut-il obtenir une carte de presse ?

À LA LOUPE – Figure des Gilets jaunes, Maxime Nicolle va intégrer l'équipe de QG, une web-télé lancée il y a quelques mois. Sur sa page Facebook, il a confirmé qu'il ferait dès que possible une demande de carte de presse. Peut-il y prétendre ?

L'intéressé a confirmé l'information, et expliqué dans une récente vidéo qu'il touchera "un peu plus de 1000 euros" par mois pour ce nouveau travail. Par ailleurs, il assure qu'il va obtenir "le droit d'avoir une carte de presse trois mois après son entrée".

Suivi par plus de 145 000 personnes sur sa page Facebook, Maxime "Fly Rider" Nicolle est l'une des figures médiatiques du mouvement des Gilets Jaunes. Dans les semaines qui viennent, le trentenaire va intégrer l'équipe de Quartier Général (QG), une web-tv fondée il y a quelques mois par la journaliste Aude Lancelin (passée par L'Obs et Le Média). Il participera à une émission intitulée "Quartier jaune".

Précision utile : il n'est pas indispensable de disposer d'une carte de presse pour effectuer un travail de journaliste. Néanmoins, cette carte permet d'accéder à certains événements réservés à la presse, ainsi que de disposer d'une série d'avantages, parmi lesquels des avantages fiscaux. Si Maxime Nicolle souhaite obtenir cette carte, il lui faudra effectuer sa demande auprès de la CCIJP, ou Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. C'est elle qui statue sur chaque nouveau dossier, et se charge des renouvellements annuels.

Contactée par LCI, la commission précise que la personne à l'origine de la demande dot "remplir des conditions précises définies par le code du travail et spécialement son article L.7111-3 qui définit le statut du journaliste professionnel". Quelles sont ces conditions ? "Il faut avoir exercé la profession durant au moins trois mois consécutifs précédant la demande et tirer de cette activité plus de 50 % de ses ressources. Les fonctions doivent être de nature journalistique et exercées pour une ou plusieurs publications périodiques, entreprises de presse ou agences de presse." Rien de bloquant, donc, au premier abord.