Le grand retour des bouteilles consignées ?

Le projet de loi sur l'économie circulaire sera présenté le 10 juillet 2019 en Conseil des ministres. Il a pour objectif de réduire la production de déchets notamment des emballages. Il pourrait d'ailleurs favoriser le retour de la consignation des bouteilles en verre, une pratique encore d'actualité en Alsace. En effet, pour les consommateurs, les boissons dans les bouteilles consignées sont moins cher et plus écologiques. Par ailleurs, près de 1 000 bouteilles sont récupérées chaque semaine dans un supermarché alsacien, puis réexpédiées chez le fournisseur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.