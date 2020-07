Le journal des Infox : le masque interdit par la religion

Dans l'Hexagone, des médecins de renoms tirent la sonnette d'alarme et demandent à ce que le port du masque soit obligatoire dans certains endroits. Cette règle est déjà appliquée dans certains espaces, notamment les églises où les messes ont repris le 23 mai dernier. Cette obligation semble pourtant être mal vue par certaines personnalités politiques. Dans un post Instagram, Agnès Cerighelli, ancienne Marcheuse et fervente catholique, reproche au ministre de l'Intérieur et de Cultes d'outrepasser "ses prérogatives en imposant le port du masque aux évêques, prêtres, servants d'autel et paroissiens". Toutefois, dans une circulaire, le ministère de l'Intérieur a précisé que ces mesures ont été proposées par les représentants cultuels. Les évêques eux-mêmes se sont montrés coopératifs quant à ces obligations. A découvrir également : les hôpitaux vides au Brésil et les "fêtes Covid-19" aux Etats-Unis.



Ce dimanche 12 juillet 2020, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle de la polémique sur le port du masque à l'église. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 12/07/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.