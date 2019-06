Le journaliste militant Taha Bouhafs a porté plainte contre un policier pour violences volontaires

Il a été interpellé le mardi 11 juin, à Alfortville (Val-de-Marne). Ce jour-là, le journaliste militant Taha Bouhafs couvre, pour le média indépendant "Là-bas si j'y suis", la mobilisation de travailleurs sans-papiers de Chronopost. Dans une vidéo mise en ligne par le militant et porte-parole Jeunesse de La France Insoumise, David Guiraud, il raconte la suite des événements.





"J'étais en train de prendre des témoignages de travailleurs et travailleuses et à un moment donné, ce qui me semblait être un responsable du site a commencé à enlever les drapeaux syndicaux du grillage et du portail, explique-t-il. Les salariés essayaient de l'en empêcher, il y a eu une petite scène où ça a un peu chauffé, du coup j'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé. A ce moment-là, des policiers ont tenté de m'empêcher de filmer et m'ont poussé progressivement vers la route."





Dans la suite de ce témoignage face caméra, il assure que des policiers ont commis des violences à son encontre : "Il y en a un qui a commencé à me mettre un coup et j'ai été interpellé très violemment. Il y en a un qui a tiré mon épaule, j'ai hurlé de douleur j'ai dit 'mon épaule, mon épaule, tu vas la déboîter!'. Il a tiré, pour moi c'est assez clair qu'il l'a fait délibérément. Il m'a déboîté l'épaule, ensuite ils m'ont menotté, ils m'ont emmené dans la voiture et quand on a commencé à avancer un peu, un autre policier est venu, il m'a tabassé au visage, il m'a mis plusieurs coups de poings."