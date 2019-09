Le katana, une arme devenue une œuvre d'art

JT 13H - Le katana était l'arme principale des samouraïs. Vieux de près d'un millénaire, cet objet fascine toujours autant toutes les générations.

Il y a 150 ans, l'empereur du Japon avait interdit les combats au katana. Depuis, ce sabre de samouraï, ancien seigneur de guerre, ne sert plus à tuer. Il est devenu une œuvre d'art à la beauté mystérieuse. Existant depuis près d'un millénaire, les katanas se vendent aujourd'hui à prix d'or : entre 9 000 et 230 000 euros.



