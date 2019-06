Le lundi de Pentecôte est-il un jour férié et chômé ?

Mais en 2004, une nouvelle loi passe. Dès lors, les entreprises peuvent choisir un autre jour férié, un jour de RTT, offrir cette journée à leurs salariés ou encore l'étaler sur plusieurs jours. C'est le cas, par exemple, pour la SNCF. Les employés travaillent un tout petit peu plus chaque jour (la durée exacte de travail supplémentaire est de 1 minute 52 secondes) pour financer cet effort financier.





Quatre ans plus tard, en 2008, le lundi de Pentecôte redevient férié et chômé. La journée de solidarité est donc, depuis, complètement déconnectée du lundi de Pentecôte. Dès lors, cette contrepartie est laissée à l'appréciation des employeurs, qui peuvent supprimer un jour de congé ou offrir cette journée à leurs salariés. C'est donc l'accord d'entreprise ou, à défaut, l'accord de branche, qu'il faut aller regarder pour en savoir plus. Ce que les syndicats dénoncent régulièrement. Jugée inéquitable, cette journée de solidarité ne s'applique pas non plus aux professions libérales, rappelait la CFTC en 2016.