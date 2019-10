Le maire, l'élu le plus populaire auprès des Français

JT 13H - Selon un sondage Odoxa-CGI, 63% des Français ont une bonne opinion des maires. Ceux-ci demeurent les élus préférés de la population.

A Puy-Guillaume, dans le Puy-de-Dôme, parler de la fonction de maire, ce n'est pas parler de politique mais de proximité. Les électeurs espèrent d'un maire plus que des tâches administratives. Ils attendent un élu à l'écoute et disponible pour les habitants, mais surtout qui fasse bouger la commune. A ce jour, près des deux tiers des Français sont satisfaits de leur maire et l'attachement est d'autant plus important en milieu rural.