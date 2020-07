Le masque obligatoire dans les lieux publics clos au plus tard le 1er août, confirme Jean Castex

L'hypothèse avancée par Emmanuel Macron est confirmée par son Premier ministre. Jean Castex a confirmé ce mercredi que le port du masque serait rendu obligatoire dans "les commerces et les lieux recevant du public" clos au plus tard le 1er août. "Si on constatait avant cette date que l'épidémie reprenait, on avancerait cette échéance mais ce n'est pas la peine d'angoisser la population", a tenu à préciser le nouveau chef du gouvernement, alors que de nombreuses voix se sont élevées contre la mise en place considérée tardive de cette mesure sanitaire. "Quant aux entreprises, elles doivent gérer au cas par cas, en fonction des situations", a-t-il ajouté.

Dans un entretien avec des lecteurs du Parisien, Jean Castex répondait à sept lecteurs du quotidien dans un "face-à-face" réalisé dans l'après-midi, mardi 14 juillet. Le Premier ministre est ainsi revenu sur les conséquences de la crise sanitaire, qui a considérablement affecté l'économie du pays, bousculant notamment l'agenda social du gouvernement.