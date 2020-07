Le masque recommandé dehors, la mort de Jacqueline Sauvage… Les 5 infos qu’il ne fallait pas louper

Son histoire avait été portée à l’écran par Muriel Robin, criante de vérité dans la peau d’une femme contrainte de tuer pour se sauver. Jacqueline Sauvage, condamnée à 10 ans de prison pour avoir abattu son mari violent, est décédée à l’âge de 72 ans. Son inhumation s’est déroulée dans la plus stricte intimité familiale la semaine dernière mais n’a été communiquée par ses filles que ce mercredi. La septuagénaire avait été totalement graciée par François Hollande en 2016, après deux procès où elle avait été condamnée à 10 ans de prison et une vaste campagne pour sa réhabilitation. Une affaire qui à l'époque a mis en lumière les violences conjugales, et l'épineuse question de la légitime défense dans ce genre de cas.

Say cheeese ! Emmanuel Macron et les 43 membres du gouvernement ont pris la pose dans les jardins de l’Elysée à l’issue de l’ultime conseil des ministres avant les vacances. Un premier cliché officiel forcément marqué par les règles de distanciation sociale, un mètre séparant chacun des participants - non masqués. Saviez-vous que contrairement à l’école, le placement sur la photo ne se fait pas selon la taille des ministres, mais selon celle de leur portefeuille ? Au premier rang, on retrouve ainsi le Premier ministre Jean Castex, Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Barbara Pompili. Au centre ? Le président de la République.