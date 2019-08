Le match de l'été : le train contre l'autocar

Autocar contre train low-cost entre Paris et Lille, nous avons testé les deux en achetant nos billets à la dernière minute. Prix du billet, durée du trajet, confort, services à bord, ... Nous avons comparé pour vous. Quel que soit votre choix, les deux modes de transport sont difficilement remboursables dans leur intégralité. Alors, mieux vaut être sûr de vous avant d'acheter votre billet.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/08/19 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.