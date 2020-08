Le multiple médaillé d'or olympique Usain Bolt testé positif au Covid-19

Vendredi dernier, Usain Bolt a célébré ses 34 ans en compagnie de nombreuses personnes dont les footballeurs Raheem Sterling (Manchester City) et Leon Bailey (Bayer Leverkusen). Des images de la soirée ont été partagées sur les réseaux sociaux et sont très vite devenues virales. On y voit les invités danser ensemble, sans masque et sans respect des gestes barrières.