Les cambriolages en hausse au premier trimestre 2019 : un effet Gilets jaunes ?

"On ne peut pas être partout !" C'est ce que répondent les forces de l'ordre pour expliquer la hausse significative des cambriolages : +5% pour les vols à domicile au premier trimestre par rapport aux trois derniers mois de 2018. Parmi les explications avancées par les policiers et les gendarmes, les manifestations des Gilets jaunes qui les accaparent depuis le 17 novembre. "C'est l'effet Gilets jaunes", affirme à LCI Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police.





"On ne peut pas être depuis à peu près cinq mois sur le pont des violences particulièrement palpables et en même temps sur les missions du quotidien", ajoute le syndicaliste, qui pointe une réduction d'effectifs affectés à cette tâche. "On a tous en mémoire ce qu'il s'est passé aux mois de décembre et mars, avec en même temps aussi beaucoup de services d'ordre parce que le président de la République a fait le Grand débat, avec la monopolisation de beaucoup de forces mobiles."