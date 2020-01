Le nombre de chômeurs dans le monde devrait repartir à la hausse

La "sous-utilisation de la main-d'oeuvre" a elle touché plus de 470 millions de personnes dans le monde l'an dernier. Outre les 188 millions de chômeurs, cette notion englobe les 165 millions de personnes ayant un emploi mais qui souhaiteraient travailler davantage et les 120 millions qui ne sont pas classées comme chômeurs mais qui pourraient trouver un emploi dans un avenir proche.

Dans son rapport annuel sur l'emploi dans le monde, l'Organisation internationale du travail (OIT) indique qu'après être resté "relativement stable au cours des neuf dernières années", le chômage mondial devrait repartir à la hausse en raison du ralentissement de la croissance économique. Le nombre de chômeurs devrait augmenter d'environ 2,5 millions en 2020 car à mesure que la main-d'oeuvre augmente, les emplois créés ne sont pas suffisamment nombreux pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Le taux de chômage mondial s'est lui établi à 5,4% en 2019 et devrait demeurer essentiellement le même au cours des deux prochaines années, ce qui signifie que sa baisse progressive observée entre 2009 et 2018 marque le pas.

"Pour des millions de gens ordinaires, il est de plus en plus difficile de vivre mieux grâce au travail", a déclaré le directeur de l'OIT, Guy Ryder, en conférence de presse. "La persistance et l'ampleur de l'exclusion et des inégalités professionnelles les empêchent de trouver un emploi décent et d'accéder à un avenir meilleur. C'est un constat extrêmement préoccupant qui a des répercussions lourdes et inquiétantes sur la cohésion sociale" au sein des pays, a-t-il relevé.

L'accès à un travail rémunéré n'est pas non plus une garantie de travail décent: environ 61% de la main d'oeuvre mondiale occupent des emplois informels, mal payés et n'offrant que peu ou pas d'accès à la protection sociale et aux droits au travail.

Et plus de 630 millions de travailleurs dans le monde - une personne sur cinq dans la population active mondiale - vivent dans une pauvreté extrême ou modérée (gains inférieurs à 3,20 dollars par jour en termes de parité de pouvoir d'achat). Ce phénomène devrait augmenter en 2020 et 2021 dans les pays en développement.