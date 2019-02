SNCF : le numéro de billetterie "3635" ne sera bientôt plus surtaxé

Le 3635 permet d'acheter un billet, de modifier son voyage ou de se renseigner sur les horaires, 7 jours sur 7 de 7h à 22h. Bien pratique donc, et pourtant ce numéro est, selon les propres mots de M. Pepy, "un peu sorti de l'esprit" des gens. L'arrivée d'internet et des applications SNCF n'y est pas pour rien. Mais son coût, actuellement de 40 centimes par minute en plus du prix d'un appel local, limite aussi grandement son utilisation.





C'est pour cela que la compagnie ferroviaire a pris la décision d'en faire un numéro "normal", et ce "avant l'été", a annoncé M. Pepy sur RMC et BFMTV. "Cela veut dire que quand vous êtes une personne âgée, quand vous êtes une personne qui a du mal à se déplacer à la gare, ou quand le guichet n'est pas ouvert, vous faites le 3635 et tout simplement on vous envoie votre billet par la poste", a-t-il ajouté.