Le paiement sans contact séduit de plus en plus

Le paiement sans contact est un phénomène qui se développe de plus en plus dans le commerce. Le service qui nécessite une carte bancaire s'applique aux achats de moins de 30 euros. Si beaucoup de clients restent attachés à leur porte-monnaie et à leurs bonnes vielles petites pièces, certains estiment que le paiement sans contact est plus facile et plus pratique.



