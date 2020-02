Le patron d'Amazon Jeff Bezos est-il plus riche que le Maroc ?

Un seul homme peut-il être aussi riche qu'un pays de 34 millions d'habitants tel que le Maroc ? Si l'on en croit la version française du média russe Sputnik , le patron et fondateur du groupe Amazon Jeff Bezos possède une richesse équivalente. "Jeff Bezos a acquis une majorité des parts du Washington Post et a également fondé une entreprise aérospatiale", rappelle le site, qui s'appuie sur des données d' une publication financière britannique .

Une telle comparaison a-t-elle du sens ? La richesse de Jeff Bezos, rappelle Sputnik, est aujourd'hui de 125 milliards de dollars. Or, le site oublie de préciser qu'il s'agit d'une estimation, comme pour toutes les grandes fortunes de ce monde. Contrairement aux petits épargnants, dont il est facile de mesurer les biens et les sommes détenues, la richesse des multimilliardaires se compose essentiellement d'actions en bourse.

Fluctuante, la valeur des actions rend compliquée l'évaluation des sommes réellement détenues par les plus riches PDG. Tant que les plus grands détenteurs d'actions conservent leurs titres en bourse, il faut par ailleurs préciser que leur fortune reste virtuelle. D'où les changements majeurs observés année après année dans les classements qui recensent les plus importants milliardaires de la planète.

Un article de 1998 publié par le quotidien suisse Le Temps résumait très bien la volatilité des marchés et l'impact immense que celle-ci peut entraîner sur la fortune estimée des milliardaires. L'effondrement de valeurs boursières technologiques à Wall Street avait à l'époque secoué le monde de la finance. "Bill Gates, président de Microsoft, a essuyé la plus grosse perte de la journée, perdant 4,5 millions de dollars par minute durant la journée de lundi", écrivait le journal. "Sa fortune a ainsi fondu de plus de 5 milliards de dollars. Cette perte sèche n'est que virtuelle, puisqu'il faudrait que M. Gates vende ses titres pour effectivement la constater."