"Le Père Claude et Fils", un des restaurants phares de Jacques Chirac

JT 13H - Jacques Chirac aimait se rendre au restaurant "Le Père Claude et Fils", à Paris. Il l'avait surnommé "la cantine de la République" à l'époque.

C'est en 1996 que Jacques Chirac découvre le restaurant "Le Père Claude et Fils". Depuis, il n'arrivait plus à s'en passer. L'ancien président s'asseyait toujours à la table 58. Dans son assiette, il dévorait bavette et poulet rôti. Ce restaurant était en fait sa bulle d'air. Maintenant qu'il s'en est allé, la table 58 est comme tout le monde. Elle pense à un homme absent.



