Le permis de conduire accessible à 17 ans

Le ministère de l'Intérieur a annoncé la réforme concernant le permis de conduire. Dès le 22 juillet 2019, la conduite accompagnée sera autorisée dès l'âge de 17 ans. À Montpellier, les jeunes sont incités à s'entraîner dix heures sur simulateur et pourront éventuellement passer leurs examens sur boîte automatique. Par contre, ils devront toujours être accompagnés jusqu'à leur majorité. L'objectif de cette réforme est de réduire le délai d'examen ainsi que le budget alloué, car un permis de conduire coûte en moyenne 1 600 euros.



