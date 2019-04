Le placier, un agent utile pour le bon fonctionnement d'un marché

Avant de s'installer et de vendre sur une place de marché, tout commerçant doit s'adresser à un placier. Ce dernier garantit la bonne organisation de ce lieu public. A Lesneven, dans le Finistère, les meilleures places sont louées aux marchands fixes. Les espaces restantes sont tirées au sort ou attribuées aux marchands ambulants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.