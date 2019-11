Le pont qui s'est effondré à Mirepoix-sur-Tarn n'était pas un "ouvrage sensible"

Plus de soixante pompiers sont actuellement sur place, à la recherche des personnes disparues et pour porter secours aux victimes. Georges Méric, président du Conseil départemental a annoncé qu'une enquête aurait lieu pour faire la lumière sur l'état de ce pont suspendu.

Un drame qui rappelle l'effondrement du pont de Gênes, survenu en août 2018. Ce lundi 18 novembre, le pont suspendu situé sur la D71 en Haute-Garonne et reliant les communes de Mirepoix-sur-Tarn à Bessières, s'est effondré. Dans sa chute, le pont métallique a entraîné plusieurs véhicules dont un camion et une voiture. Pour l'heure, le bilan, provisoire, fait état d'un mort, une jeune fille de 15 ans, et de "probablement plusieurs disparus", indique le préfet.

Selon l'office du tourisme de Haute-Garonne, ce pont a été construit en 1935 suite à la crue de 1930 qui emporta l'ancien pont de bois. Long de 152 mètres de long, il est large de cinq mètres et a été rénové en 2003, par le Conseil départemental.

Il fut une voie d'échanges privilégiée et reste de nos jours important pour la production agricole locale, indique le site Internet du Département. Cet ouvrage n'était pas répertorié comme un "ouvrage sensible" et ne nécessitait donc pas une surveillance particulière. A l'entrée du pont, un panneau indique que les poids lourds de plus de 19 tonnes sont interdits et qu'un seul poid lourd est autorisé sur le pont.