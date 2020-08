Le port du masque bientôt obligatoire au bureau ? Les Biélorusses ne lâchent pas et "The Crown" tient sa Lady Di... Les 5 infos du jour qu'il ne fallait pas louper LCI

Le RECAP' - Chaque soir, LCI.fr vous propose une séance de rattrapage de l'actu du jour. Au menu aujourd'hui : la rentrée en entreprise en temps de coronavirus, la protestation qui s'installe en Biélorussie ou encore la chaleur qui explose tous les records.

Trop occupé à profiter des derniers jours de vacances, ou à organiser votre rentrée, vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité ? Quelles que soient vos raisons, si vous n'avez rien suivi des infos de la journée, les lignes qui suivent vous offriront une séance de rattrapage. Tout l'été, la rédaction de LCI.fr vous donne rendez-vous à 18h sur son site et son compte Instagram pour découvrir, en un coup d'œil, ce qu'il s'est passé en France et dans le monde.

Le masque pourrait devenir obligatoire en entreprise

Selon Santé publique France, le lieu de travail est l'un des principaux propagateurs du coronavirus. Si aujourd'hui le masque est obligatoire dans les lieux clos et dans certaines villes, quand le sera-t-il en entreprise? Face à ce paradoxe, le gouvernement a fait savoir qu'il comptait modifier "d'ici à la fin août" les règles sanitaires pour endiguer le coronavirus, notamment via le "port obligatoire du masque" dans certaines situations, comme l'a indiqué la ministre du Travail, Elisabeth Borne, dans un entretien au Journal du dimanche. A deux semaines de la rentrée et en pleine reprise épidémique, "nous présenterons mardi aux partenaires sociaux les premières évolutions que nous proposons d'introduire", a annoncé la ministre, ajoutant que ces décisions devront être prises "dans les jours qui viennent, pour que les nouvelles règles puissent s'appliquer d'ici à la fin août". La ministre entend notamment saisir le Haut conseil de santé publique sur le cas des "open spaces" et l'efficacité des vitres de plexiglas pour protéger les salariés. Elle ne voit en revanche "pas de raison pour remettre en cause la règle actuelle de distanciation" imposant un mètre carré par poste de travail.

On sait (enfin) où s'est exilé Juan Carlos

Fin du suspense pour Juan Carlos. La Maison royale espagnole a donné le lieu d'exil de l'ancien monarque, qui avait annoncé le 3 août dernier qu'il s'éloignait de son pays, disant vouloir "faciliter l'exercice" de ses fonctions à son fils Felipe VI. Au moment où les justices suisse et espagnole épluchent ses comptes en banque, il s'avère que l'ex-roi a décidé de se rendre aux Emirats Arabes Unis, selon un porte-parole qui n'a pas donné de plus amples précisions. Juan Carlos entretien des liens étroits avec les monarchies du Golfe, il aurait notamment reçu 100 millions de dollars de l'Arabie saoudite en 2008. Ce sont d'ailleurs ces relations qui font peser sur lui des soupçons de corruption. Les procureurs de la Cour suprême espagnole, seule habilitée à juger un ancien souverain, cherchent ainsi à savoir si, comme l'affirme son ancienne maîtresse, Juan Carlos s'est rendu coupable de corruption en recevant de l'Arabie saoudite une énorme commission lors de l'attribution de la construction d'un TGV entre la Mecque et Médine à un consortium d'entreprises espagnoles. Accusé de fuir la justice, Juan Carlos avait fait savoir par son avocat qu'il restait à la disposition de la justice si besoin était.

Température record dans la Vallée de la mort

Le mercure est grimpé haut, très haut. Trop haut. Et pourrait même devenir l'une des températures les plus élevées jamais relevées sur Terre. Alors que le sud-ouest des Etats-Unis est en proie à une intense vague de chaleur, il a fait 54.4° dans la fameuse Vallée de la mort, à l'ouest de Las Vegas, selon les services météorologiques américains. Cette température record, qui doit encore être vérifiée, a été enregistrée par un système automatique du National Weather Service (NWS) américain peut avant 16h locales (18h41 GMT) sur le "Furnace Creek" - soit le ruisseau de la fournaise en anglais - un site qui n'a jamais aussi bien porté son nom. L'Organisation météorologique mondiale a précisé sur Twitter qu'elle allait vérifier cette observation. Si elle venait à la confirmer, "ce serait la température la plus élevée officiellement relevée dans le monde depuis 1931".

Nouvelles manifestations monstres en Biélorussie

Jamais en 26 ans de pouvoir sans partage, Alexandre Loukachenko n'avait été autant contesté. Des manifestations ont encore eu lieu à Minsk, la capitale bélarusse, ce lundi, devant plusieurs usines et le siège de la télévision publique, à l'appel de l'opposition, qui a annoncé une grève générale pour protester contre la réélection controversée du président. Des protestataires brandissant les drapeaux blanc et rouge de l'opposition se sont notamment réunis devant une usine de véhicules lourds (MZKT) où le président, fidèle à son style de dirigeant implacable, est arrivé en hélicoptère. Des milliers d'employés ont également arrêté le travail dans l'usine de tracteurs de Minsk (MTZ), ont affirmé des ouvriers. "Pars!", "Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas", ont scandé les protestataires réunis devant le siège de MZKT, sans toutefois faire chavirer le gouverneur bélarusse, qui reste inflexible et rejette tout départ, se posant en garant de l'indépendance de son pays. Tentant de minimiser la portée du mouvement de protestation et assurant que les usines fonctionnaient globalement malgré ces appels à une grève générale, il a déclaré, selon son service de presse : "Si quelqu'un ne veut pas travailler et veut sortir, les portes sont ouvertes."

The Crown a trouvé sa princesse Diana

Netflix a trouvé sa princesse charmante. Ce sera finalement l'actrice australienne Elizabeth Debicki, bientôt à l'affiche de "Tenet" au cinéma, qui va incarner la princesse Diana dans les deux dernières saisons de la série "The Crown" sur Netflix. A 29 ans, elle succédera à l'Anglaise Emma Corrin, qui incarnait Diana durant ses jeunes années dans la saison 4. "L'esprit de la Princesse Diana, ses mots et ses actes vivent dans le cœur de tant de gens", a réagi l'actrice sur Twitter, évoquant le "privilège" et l''honneur" qu'elle ressentait à l'idée de rejoindre la série sur la monarchie britannique diffusée sur Netflix. Un récit qui devait pourtant s'achever à l'issue de la saison 5. Mais son créateur, Peter Morgana a finalement changé d'avis et décidé de prolonger le récit de l'histoire de la famille royale pour une saison supplémentaire qui devrait mettre en scène la mort de Diana dans un accident de la circulation à Paris en 1997. Et dont le casting s'annonce donc aussi prestigieux que la famille dont il est inspiré.

