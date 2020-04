Le port du masque dans l'espace public "n'est pas une obligation", rappelle Olivier Véran

"Il y a une recommandation du port du masque dès lors qu’on ne peut pas respecter la distanciation physique et le respect des gestes barrières. Ce n’est pas une obligation", a déclaré ce jeudi soir sur LCI Olivier Véran. "L’obligation existe dans les transports en commun, dans les écoles et les crèches et dans des milieux professionnels où on ne peut pas respecter les gestes barrières. La mesure qui est la plus efficace, c’est la distanciation sociale", a ajouté le ministre de la Santé.