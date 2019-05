Le pouvoir d'achat des ménages va augmenter de 2%, comment le financer ?

Le Premier ministre a annoncé que le pouvoir d'achat des Français va bien augmenter de 850 euros en moyenne. Ce gain serait le résultat de plusieurs mesures, notamment la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires et l'indexation des retraites. À Montpellier, si certains se sentent oubliés, d'autres sont sceptiques. Ces mesures vont coûter 10 milliards d'euros au gouvernement et leur financement soulève des craintes.



