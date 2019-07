Le préfet de l'Oise décide de suspendre les moissons pour éviter les incendies

Le 23 juillet 2019, un agriculteur est mort encerclé par les flammes durant un incendie dans l'Oise. Le 24 juillet, plus de 60 incendies se sont également déclarés dans le département, du jamais vu pour les pompiers. Ces départs de feu sont notamment dus à la sécheresse, étant donné qu'il n'a pas plu depuis un mois en plus des températures élevées. Des conditions qui ont rendu le sol aride et les végétations très sèches. Le préfet a alors décidé de suspendre les moissons pour réduire les risques d'accidents. Une décision bien comprise par les céréaliers.



