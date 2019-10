Le prix Nobel de l’économie 2019 décerné à trois économistes, dont une Française

AURÉOLÉS - Le prix Nobel de l’économie 2019 a été remis ce lundi à trois économistes, dont une Française. Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer ont été salués pour leurs travaux visant à réduire la pauvreté dans le monde.

Ils sont trois. Le prix Nobel de l’économie 2019 a été attribué ce lundi 14 octobre à Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer. Un prix remis par l'Académie suédoise royale des sciences qui vient couronner leur "approche expérimentale visant à réduire la pauvreté dans le monde". Ils se partageront le prix de 9 millions de couronnes (environ 830.000 euros).

Parmi les trois lauréats, deux d'entre eux sont chercheurs au Massachusetts Institute of Technology (MIT), dont la Française Esther Duflo. Élue avec son mari, l'Américain Abhijit Banerjee, et le professeur à Harvard Michael Kremer, elle est la deuxième femme à être nommée au plus récent des prix Nobel.

Leurs travaux portent sur l'économie du développement. Comme l'a expliqué Peter Fredriksson, membre du comité, cette "nouvelle approche" primée aujourd'hui, consiste à étudier l'impact "limité et précis" d'une décision sur un groupe témoin en le comparant à un groupe d'expérience. Inspirés par la biologie, ces essais permettent "d'examiner l’impact d’interventions dans les domaines de l'éducation, de la santé ou de l'accès au crédit" tout en "décryptant celles qui fonctionnent", pourquoi elles sont réussies et quel est le rapport entre leur efficacité et le coût. Des "expérimentations" décrites par Peter Fredriksson comme ayant "complètement remodelé les recherches en économie du développement."