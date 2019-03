Le projet LGV Lyon-Turin fait débat

Les travaux pour la construction de la ligne à grande vitesse reliant Lyon et Turin ont déjà commencé côté français. Les Italiens demandent cependant à renégocier le financement de ce tunnel. A Rome, la pertinence de ce chantier est remise en question. Un projet dont le coût total est estimé à près de neuf milliards d'euros pour ce tunnel transfrontalier de 57 km.



