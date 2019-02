Le rapport annuel de la Cour des comptes publié

Le rapport annuel de la Cour des comptes a été publié dans la matinée du 6 février 2019. La mauvaise gestion de l'argent public et l'état des services d'urgences dans les hôpitaux y figurent. Des dysfonctionnements dans le système de régulation médicale ont été constatés dans ce dernier. La Cour des comptes dénonce aussi le mauvais entretien du mobilier national, l'inefficacité en matière de sécurité alimentaire, mais également les avantages des employés d'EDF. Une situation alarmiste selon le président de l'institution.



