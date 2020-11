Le réchauffement climatique et les ouragans records sont liés, affirment des scientifiques

C'est un triste record. Cette année, trente tempêtes ont été nommées battant le record de 2005 et ses 28 tempêtes. Le dernier en date est l’ouragan Iota qui s’apprête à toucher l’Amérique centrale, moins de deux semaines après le passage de l’ouragan Êta qui a fait plus de 200 morts. Les inondations et les glissements de terrain au Honduras et au Nicaragua pourraient être aggravés avec un impact "potentiellement catastrophique", a averti le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami (Etats-Unis). Des milliers de personnes ont déjà été évacuées par précaution.

Pour les scientifiques, l'augmentation du nombre d'ouragans a un lien évident avec le changement climatique. Avec le réchauffement des océans, le risque de tempêtes devient plus fréquent et elles sont d’une intensité plus importante. "Ces choses ont déjà été observées, en particulier dans l’Atlantique, et elles le seront de plus en plus dans les décennies à venir" estime le météorologue Jeff Masters, interviewé pour le Guardian.

Ces dernières années, l’Amérique centrale a été l’une des régions les plus touchées par la crise climatique. Et pour le président du Guatemala, les responsables de ces catastrophes naturelles sont les pays industrialisés. "L'Amérique centrale est l'une des régions où se ressent le plus le changement climatique", a-t-il déclaré. Pourtant la région, frappée par des "inondations catastrophiques, des sécheresses extrêmes et la plus grande pauvreté", est celle qui a "reçu le moins de soutien de la part de ces pays industrialisés" qui sont à la source de ces dégâts estime-t-il.