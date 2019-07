Le reggae, une musique qui a le vent en poupe

Devenu universel, le reggae a le vent en poupe. Bob Marley en est l'icône. Ce style musical est né dans les années 60. Le reggae est en fait un métissage entre la musique caribéenne, le ska, le blues et le rock'n roll. Selon l'UNESCO, il incarne la résistance, la lutte pour les droits de l'homme, pour la liberté et pour la paix. Voilà pourquoi elle l'a inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité en 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.