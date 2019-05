Le retour aux 90 km/h sur les routes secondaires pourrait annuler des PV

Un principe de droit permet en effet de remettre en cause les procédures en cours : la rétroactivité de la loi la plus douce. Autrement dit, le justice ne peut plus appliquer la même peine alors que la loi a changé. La marche arrière sur certains tronçons permettra donc aux conducteurs verbalisés pour un excès de vitesse entre 81 et 90 km/h de contester leurs PV. A condition toute fois que le jugement soit encore en cours, puisque pour les amendes déjà réglées, il est trop tard.