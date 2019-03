Le Conseil d'analyse économique a fait une nouvelle recommandation pour rendre acceptable le retour de la taxe carbone aux yeux des Français : "100% des recettes à 50% des ménages". Pour être plus claire, il faudrait redistribuer la totalité des recettes de la taxe carbone vers 50% des ménages les plus modestes via une prime. Selon le Conseil d'analyse économique, cette fiscalité écologique est nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction d'émission de CO2. Cette proposition a-t-elle du sens ?





