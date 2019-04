Le retour en grâce de la poule noire de Janzé

La poule noire de Janzé est une race ancienne de volaille qui a failli disparaître. Elle a été longtemps mal-aimée des éleveurs car elle n'était pas assez rentable. Elle est pourtant d'une grande utilité, notamment pour les arboriculteurs. En Ille-et-Vilaine, une expérience a été menée sur cette race. Elle se nourrit essentiellement des insectes qui ravagent les vergers et s'avère être plus efficace que les produits chimiques. Les agriculteurs ont vu leur récolte s'améliorer.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.