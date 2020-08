Le roman Les dix petits nègres d'Agatha Christie a-t-il été renommé dès 1940 à l'étranger ?

Si cette question est aujourd'hui soulevée en France, elle a été réglée outre-Manche voilà près de 40 ans. Comme l'a rappelé James Prichard, le roman a été retitré aux Royaume-Uni dans les années 1980 : il est depuis lors renommé And Then There Were None, que l'on pourrait tenter de traduire par "Et puis, il n'y en avait plus". Il faut noter que ce changement est intervenu après la mort d'Agatha Christie.