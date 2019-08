Le rugbyman Demba Bamba au secours des habitants d'un immeuble en feu

Les habitants de cet immeuble de Saint-Denis ont été sauvés par des jeunes gens qui jouaient au foot. Ces derniers n'ont pas hésité à monter dès les premières fumées. Et par hasard, il y avait Demba Bamba, un rugbyman de l'équipe de France, parmi eux. Il était de passage dans le quartier de son enfance quand il a aperçu des flammes au quatrième étage. Pour remercier les héros, un grand repas sera organisé sur place en septembre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.