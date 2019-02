Le Salon de l'Agriculture comme vous ne l'avez jamais vu

Tous les ans, à pareille époque, le Salon de l'Agriculture est l'événement où se précipitent des milliers de visiteurs. Et même si les politiques y passent des journées entières et que les familles adorent le visiter, ils n'en verront qu'une infime partie.



Avant et après le passage des visiteurs, le Salon de l'Agriculture peut être appelé salon des agriculteurs. Ce sont eux qui préparent, en coulisse, les animaux et qui se portent garants du bon déroulement de l'événement. Leur motivation : partager l'amour du métier d'agriculteur.