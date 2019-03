Le Salon de la généalogie a ouvert ses portes à Paris

Dans le pays, sept personnes sur dix auraient déjà effectué des recherches sur leurs racines et leurs familles. Pour le bonheur des passionnés d'une telle aventure, le Salon de la généalogie a ouvert ses portes dans la soirée du 14 mars 2019 à Paris. On peut y découvrir entre autres des archives diplomatiques mais aussi celles de la bibliothèque nationale. Plus d'une soixantaine d'associations, en provenance des quatre coins du pays, sont présentes sur place pour accompagner ceux qui en ont besoin.



