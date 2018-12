Le Secours catholique a organisé un réveillon solidaire sur la Seine

C'était un réveillon de Noël magique, un cadeau inespéré pour les convives. En croisière sur des péniches, plus de 600 convives composées de familles en précarité et de personnes seules, ont partagé un repas de fête organisé par le Secours catholique le soir du 24 décembre 2018. Un moment fort de convivialité et de découverte pour faire oublier les difficultés et se retrouver.



