Le Sénat valide le retour des néonicotinoïdes dans les filières de la betterave

Le Sénat vote le projet de loi réintroduisant temporaire des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Un texte qui a dans un premier temps été rejeté, à la plus grande des surprises, après une erreur de manipulation d'un groupe politique lors du scrutin électronique sur des amendements de suppression présentés par la gauche. L'article a ainsi été rétabli, par un vote à main levée.

Le projet de loi a été adopté en première lecture par 184 voix pour, 128 contre et 28 abstentions. Au sein de la majorité sénatoriale, 12 sénateurs LR ont voté contre, de même que 8 centristes et un Indépendants. Dix LR, 10 centristes et 3 Indépendants se sont abstenus. Au groupe RDPI à majorité En Marche, Xavier Iacovelli a voté contre et 5 élus se sont abstenus. Ont voté contre les groupes PS (à l'exception de Jean-Pierre Sueur qui a voté pour), RDSE à majorité radicale, CRCE à majorité communiste et écologiste.