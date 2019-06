Le service national universel expérimenté à partir de dimanche : que vont apprendre les volontaires ?

Cette première phase en hébergement collectif sera suivie, durant l'été ou l'année scolaire prochaine, d'une mission d'intérêt général qui sera réalisée durant deux semaines - d'affilée ou non - dans une association, une maison de retraite ou encore auprès de structures de secours. L'objectif général est de "développer une culture de l'engagement", pour "accroître la cohésion et la résilience de la nation" et "garantir un brassage social et territorial de l'ensemble d'une classe d'âge", améliorer l'orientation professionnelle et "valoriser les territoires", selon les objectifs fixés par le gouvernement.