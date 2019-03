Le Sida est-il vaincu ? Cinq questions que pose le 2e cas de rémission du VIH

"Le patient de Berlin" est le premier, et jusqu'à aujourd'hui, le seul à être considéré comme guéri. Il a bénéficié d'une approche similaire. Testé séropositif en 1995 alors qu'il était étudiant à Berlin l'homme aujourd'hui âgé de 47 ans, n'a plus montré de signe d'infection après 2007.





Depuis d'autres cas rares de rémission sans traitement à vie ont fait parler d'eux. En juillet 2017, des chercheurs annonçaient notamment qu'un fillette sud-africaine, née séropositive, vivait depuis presque neuf ans en bonne santé sans médicaments. Les traitements antirétroviraux qui lui étaient administrés depuis sa naissance avaient été délibérément stoppés lorsqu'elle a eu dix mois dans le cadre d’une étude pionnière du genre, alors que la présence du virus avait été réduite à un niveau indétectable.





Deux ans plus tôt, c'est le cas d'une jeune Française née en 1996 et contaminée à la fin de la grossesse de sa mère ou au moment de son accouchement qui interpellait la communauté scientifique. Alors qu'elle était traitée avec un mélange de quatre puis trois médicaments, jusqu'à ses 5 ans et demi, la jeune patiente a été perdue de vue par les médecins et a arrêté de prendre son traitement. Un an plus tard, l'équipe a constaté avec surprise que, malgré cet arrêt, le virus du sida n'était plus détectable dans son sang, bien que toujours présent dans ses cellules.